Zonawrestling.net - Jade Cargill: “Voglio partecipare alla Royal Rumble 2025 per vedere cos’ho imparato nel mio primo anno di WWE”

(Di sabato 19 ottobre 2024)è arrivata in WWE come una tempesta ed è riuscita a imporsi al fianco di Bianca Belair e diventare uno dei volti della divisione femminile. Arrivata da un triennio trascorso in AEW, dove ha letteralmente mosso i primi passi nel mondo del wrestling, ma allo stesso tempo ha avuto dei trascorsi molto importanti. La wrestler ha debuttato in WWE nel corso delmatch dello scorso gennaio e non vede l’ora di poter prende nuovamente parte al match. Parlando a WrestleZone,ha spiegato cosa si nasconde dietro al suo desiderio dinuovamente alMatch:“solo tornare nuovamente al match in cui tutti mi hvisto debuttare. Quindicapiree cosa ho sviluppato in undi WWE. Tutto qua.”