Incidente all'aeroporto, scontro tra mezzi della Gh per il trasporto bagagli: feriti due lavoratori (Di sabato 19 ottobre 2024) scontro tra due mezzi della Gh, vicino alle piste dell'aerporto Falcone Borsellino: i due dipendenti che guidavano i mezzi per il carico e lo scarico dei bagagli sono rimasti feriti al volto.L’Incidente è avvenuto lungo la rampa che porta all'area dove avviene lo smistamento delle valigie e Palermotoday.it - Incidente all'aeroporto, scontro tra mezzi della Gh per il trasporto bagagli: feriti due lavoratori Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024)tra dueGh, vicino alle piste dell'aerporto Falcone Borsellino: i due dipendenti che guidavano iper il carico e lo scarico deisono rimastial volto.L’è avvenuto lungo la rampa che porta all'area dove avviene lo smistamento delle valigie e

