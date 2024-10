Anteprima24.it - Il ricordo di Maria Rita Saulle: una donna per i diritti

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl 18 ottobre scorso presso la Biblioteca Diocesana di Caserta si è svolto il convegno “In memoria di. Dal Codiceal Codice delle Pari Opportunità”. Evento fortemente voluto dalle associazioni Rete per la Parità, di cui è referente per la Campania l’arch. Nadia Marra, e Giuriste 5.0 per iumani, di cui è presidente l’avv. Anna Di Mauro. Con tale iniziativa si è voluto ricordare e celebrare la giurista, docente di diritto internazionale e seconda giudicedella Corte Costituzionale, nata a Caserta il 3 dicembre 1935 e deceduta a Roma il 7 luglio del 2011. Un incontro cui hanno partecipato molte realtà associative del territorio e la Presidente del Tribunale di SantaCapua Vetere, dott.ssa GabriellaCasella.