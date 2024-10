DIRETTA Serie A, Juventus-Lazio: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE (Di sabato 19 ottobre 2024) Primo big match dell’ottava giornata di Serie A, Juventus-Lazio verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it Dopo il doppio 0-0 contro Roma e Napoli, la Juventus affronta questa sera il terzo big match stagionale, ospitando la Lazio allo Stadium. Una sfida che mette in palio punti importanti per il vertice della classifica, visto che le due compagini sono appaiate in classifica a quota 13 punti. Praticamente impenetrabili in difesa, i bianconeri hanno subito il primo gol in campionato solamente su rigore (Marin) prima della sosta per le nazionali. Di fronte ci sarà uno degli attacchi più prolifici di questo avvio di stagione (14 gol segnati sin qui). Baroni e Motta (Lapresse) – calciomercato. Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Juventus-Lazio: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Primo big match dell’ottava giornata diA,verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it Dopo il doppio 0-0 contro Roma e Napoli, laaffronta questa sera il terzo big match stagionale, ospitando laallo Stadium. Una sfida che mette in palio punti importanti per il vertice della classifica, visto che le due compagini sono appaiate in classifica a quota 13 punti. Praticamente impenetrabili in difesa, i bianconeri hanno subito il primo gol in campionato solamente su rigore (Marin) prima della sosta per le nazionali. Di fronte ci sarà uno degli attacchi più prolifici di questo avvio di stagione (14 gol segnati sin qui). Baroni e Motta (Lapresse) – calciomercato.

Formazioni ufficiali Juventus-Lazio - Serie A 2024/2025 - Thiago Motta deve fare i conti con diversi giocatori acciaccati: out Nico Gonzalez, McKennie e Koopmeiners, oltre ai lungodegenti Bremer e Milik. Le formazioni ufficiali di Juventus-Lazio, partita valevole per l’ottava giornata di Serie A 2024/2025. Lazio che conferma la maggior parte delle sue scelte di questo inizio di stagione, con Lazzari però indisponibile. (Sportface.it)

Serie A femminile 2024/2025 - Fiorentina-Lazio 3-2 : le Viola agganciano la Juventus in vetta - Nel finale di primo tempo però le biancocelesti trovano il pareggio grazie al colpo di testa di Goldoni, che replica in avvio di ripresa per la doppietta personale che vale il 2-1 delle ospiti. Nel finale di partita succede di tutto: al minuto 83 la Lazio fallisce un rigore con l’ex Piemonte che calcia incredibilmente fuori, passano due minuti e Bonfantini segna il gol-vittoria per le gigliate. (Sportface.it)

Juventus Lazio streaming e diretta tv : dove vedere la partita di Serie A - LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Vecino, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. All. Dove vedere Juventus Lazio in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel ... (Tpi.it)