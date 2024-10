Conte: «Difendo i medici, sono eroi». Ma nel 2020 li incolpava dei contagi (Di sabato 19 ottobre 2024) L’ex premier senza freni sostiene perfino di aver portato la campagna di iniezioni anti Covid al 90%. Una balla: quando lasciò Palazzo Chigi la copertura della prima dose per gli over 80 era appena al 6%. Laverita.info - Conte: «Difendo i medici, sono eroi». Ma nel 2020 li incolpava dei contagi Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di sabato 19 ottobre 2024) L’ex premier senza freni sostiene perfino di aver portato la campagna di iniezioni anti Covid al 90%. Una balla: quando lasciò Palazzo Chigi la copertura della prima dose per gli over 80 era appena al 6%.

