Allerta meteo arancione a Napoli: incontro del Centro Coordinamento Soccorsi per monitorare la situazione (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha guidato una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi per affrontare le problematiche legate all'Allerta meteo arancione che interessa i comuni dell'area metropolitana. In questo contesto, la riunione è stata un'importante occasione di confronto e collaborazione tra diverse istituzioni, finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini e un intervento tempestivo in caso di emergenze. La composizione del tavolo di Coordinamento All'incontro hanno partecipato diversi rappresentanti istituzionali, inclusi membri della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.

