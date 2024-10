Gaeta.it - Sciopero generale del 18 ottobre: il settore dei trasporti colpito da agitazioni in tutta Italia

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi, 18, è una data segnata da un importantedi 24 ore indetto dai sindacati intercategoriali Al-Cobas e Si-Cobas. Questa protesta coincide con la manifestazione dei metalmeccanici dell’automotive, organizzata da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm, e interesserà in particolare il trasporto pubblico locale e nazionale. In molte cittàne, viaggiare con bus, metro e tram potrebbe risultare complicato a causa di disservizi e interruzioni. Le città più colpite dalloA Roma, l’azienda Atac, che gestisce la mobilità urbana, ha comunicato che non ha ricevuto alcuna proclamazione ufficiale divia, è probabile che ci siano comunque disagi a causa della manifestazione per l’automotive. La manifestazione ha inizio alle 9.00, partendo da piazza Barberini e culminando in piazza del Popolo.