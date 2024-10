Liberoquotidiano.it - Puntavano Lampedusa, sono in Albania: ecco la foto che spiega tutto | Guarda

(Di venerdì 18 ottobre 2024)sbarcati i migranti giunti a Shengjin ieri mattina alle 8 a bordo della nave Libra della Marina Militare. A gruppi di quattro, i sedici immigrati hanno percorso a piedi le poche decine di metri che separano la banchina dall'ingresso dell'hotspot allestito nel porto della cittadina albanese. I dieci bengalesi e i sei egizianirimasti sul pattugliatore per poco più di 90 minuti, prima di essere fatti scendere accompagnati dal personale italiano che li ha scortati all'interno della struttura. Dopo essere stati sottoposti ai controlli sanitari di rito,state avviate le procedure per la loro identificazione. Due però sarebbero minorenni, mentre altri due avrebbero problemi di salute. Per questo, hanno riferito all'Ansa alcune fonti dell'autorità portuale della città «stati trasferiti su una motovedetta per esser riportati sulla nave Libra, diretti in Italia».