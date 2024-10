Linkiesta.it - Perché le elezioni americane si decidono (soprattutto) in Pennsylvania

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Mercoledì sera la vicepresidente statunitense Kamala Harris ha parlato a un evento elettorale nella contea di Bucks, in, uno dei sette swing state contesi dai due candidati in corsa per le presidenziali del 5 novembre. All’appuntamento hanno partecipato un centinaio di repubblicani, tra cui ex funzionari del Gop ed ex collaboratori di Donald Trump, che recentemente hanno dichiarato di sostenere la candidatura dell’ex procuratrice. L’obiettivo – dichiarato – di Harris era una call to action rivolta agli indecisi e ai conservatori delladelusi dalla condotta anti-democratica assunta da Trump. Il suo discorso non si è concentrato su argomenti politici, ma su ciò che è in gioco in questa sfida elettorale, vale a dire «gli ideali democratici per cui i nostri fondatori e generazioni di americani prima di noi hanno combattuto.