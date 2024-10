Maltempo, ancora allerta tra Toscana ed Emilia Romagna. Fiume rompe argini nel Livornese (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’ondata di Maltempo che negli ultimi due giorni ha colpito soprattutto la Liguria oggi si sposterà verso il Centro-Nord Italia. Resta alto il livello di allerta tra Toscana ed Emilia Romagna. La Protezione civile per la giornata di venerdì ha diramato un'allerta arancione su zone di Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, e gialla in 16 regioni (LE PREVISIONI METEO). Tg24.sky.it - Maltempo, ancora allerta tra Toscana ed Emilia Romagna. Fiume rompe argini nel Livornese Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’ondata diche negli ultimi due giorni ha colpito soprattutto la Liguria oggi si sposterà verso il Centro-Nord Italia. Resta alto il livello ditraed. La Protezione civile per la giornata di venerdì ha diramato un'arancione su zone di Liguria,, Lombardia,e Veneto, e gialla in 16 regioni (LE PREVISIONI METEO).

