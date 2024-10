Tananai, Calmocobra: la recensione del nuovo album (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il cantautore milanese è un moderno Peter Pan, preoccupato dagli anni che passano e desideroso di afferrare i migliori attimi vissuti, imprimendoli su un disco Vanityfair.it - Tananai, Calmocobra: la recensione del nuovo album Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il cantautore milanese è un moderno Peter Pan, preoccupato dagli anni che passano e desideroso di afferrare i migliori attimi vissuti, imprimendoli su un disco

Tananai sorprende gli increduli passeggeri nella metropolitana di Milano - cantando i nuovi brani del disco “Calmocobra” – IL VIDEO - Dopo l’uscita dell’album, è tempo di tour con Calmocobra Live 2024 per tutto il mese di novembre a partire dalla data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo (VE) sabato 2. Il disco contiene 12 tracce, di cui 9 inediti e preceduto dai singoli “Veleno” (disco di platino), la hit estiva “Storie Brevi” con Annalisa (doppio disco di platino) e l’ultimo singolo “Ragni”. (Ilfattoquotidiano.it)

Tananai spiega l’album “Calmocobra” - a partire dal titolo - . (askanews) – Vi sono ballad e brani più energetici, ma soprattutto c’è tanta penna, testi densi e più maturi nel secondo album di Tananai. CALMOCOBRA è un disco coerente, molto suonato e pensato nella dinamica live. Ed è per questo che facciamo uscire il disco e andiamo subito in tour, perché avevo già aspettato abbastanza, non ce la facevo ad aspettare più. (Amica.it)

Tananai - l’ex ‘piccola peste’ esce con l’album ‘CalmoCobra’ – Ascolta - L’artista milanese esce in questi giorni con il suo secondo album in studio ‘CalmoCobra’. Dodici tracce, di cui nove inedite, che seguono il successo dei singoli 'Veleno' (disco di platino), 'Storie Brevi' con Annalisa (doppio disco di platino) e 'Ragni'. (Sbircialanotizia.it)