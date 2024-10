Sergio Conceicao: “Futuro su una panchina italiana? Vedremo” (Di giovedì 17 ottobre 2024) A margine del premio Golden Boy, Sergio Conceicao ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo Futuro e della possibilità di allenare in Italia: “Il mio Futuro è oggi, qui ad assistere con piacere a questo evento. Domani si vedrà“. In merito alla sfida tra Juventus e Lazio, in programma sabato, ha aggiunto: “Come appassionato di calcio italiano guardo sempre queste partite con grande piacere, sarebbe stato bello vedere Francisco giocare contro una squadra con la quale ho vinto tanto. Il primo gol che ho fatto in Italia è stato proprio contro la Juventus, in Supercoppa nel 1998. Mi dispiace che non sarà in campo, sarà comunque una gran bella partita, in un campionato affascinante come quello italiano“. Parlando ancora del figlio, Conceicao ha concluso: “Francisco è partito bene, le sue caratteristiche, il suo modo di giocare sapevo che potevano andare bene in Italia. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) A margine del premio Golden Boy,ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suoe della possibilità di allenare in Italia: “Il mioè oggi, qui ad assistere con piacere a questo evento. Domani si vedrà“. In merito alla sfida tra Juventus e Lazio, in programma sabato, ha aggiunto: “Come appassionato di calcio italiano guardo sempre queste partite con grande piacere, sarebbe stato bello vedere Francisco giocare contro una squadra con la quale ho vinto tanto. Il primo gol che ho fatto in Italia è stato proprio contro la Juventus, in Supercoppa nel 1998. Mi dispiace che non sarà in campo, sarà comunque una gran bella partita, in un campionato affascinante come quello italiano“. Parlando ancora del figlio,ha concluso: “Francisco è partito bene, le sue caratteristiche, il suo modo di giocare sapevo che potevano andare bene in Italia.

Giorgio Armani si racconta e commuove : “Non conosco più il sonno sereno di un tempo. Ora di notte sogno e nel sogno costruisco il mio futuro”. Dal grande amore per Sergio Galeotti al futuro dell’azienda - Una conversazione così densa e totalizzante, in cui c’è spazio per tutto: il giovane Armani e i suoi primi affetti (per una ragazzina prima e per un uomo poi), per lo stilista esordiente a cui il successo esplode tra le mani proprio mentre perde il suo grande amore, per l’icona dello stile italiano nel mondo corteggiato dai grandi gruppi del lusso. (Ilfattoquotidiano.it)

FUTURO Sergio Ramos - spunta una NUOVA possibilità a SORPRESA - trattativa in CORSO - Le ultime sul futuro di Sergio Ramos, difensore centrale spagnolo attualmente svincolato. LA RIVELAZIONE – «Un agente molto importante di Rio de Janeiro, nonché manager di Marcelo, è venuto da noi […]. I dettagli Edmundo Alves, importante procuratore brasiliano, ha rilevato ad AS della trattativa in corso per il trasferimento di Sergio Ramos al Vasco da Gama. (Calcionews24.com)