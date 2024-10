Sanremo Giovani, tra i 46 artisti anche diversi ex allievi di Amici (Di giovedì 17 ottobre 2024) Oggi sono stati rivelati i 46 artisti che prenderanno parte alla prossima edizione di Sanremo Giovani. Tra loro ci sono L'articolo Sanremo Giovani, tra i 46 artisti anche diversi ex allievi di Amici proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Sanremo Giovani, tra i 46 artisti anche diversi ex allievi di Amici Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Oggi sono stati rivelati i 46che prenderanno parte alla prossima edizione di. Tra loro ci sono L'articolo, tra i 46exdiproviene da Novella 2000.

Sanremo Giovani 2025 : annunciati i 46 artisti selezionati tra volti di Amici e X Factor - Sanremo Giovani, in onda in seconda serata su Rai2 il 12, 19, 26 novembre e 3 dicembre si sceglieranno i 12 finalisti. La finale è prevista per il 18 dicembre prima serata su Rai 1, condotta da Carlo Conti e di Alessandro Cattelan. (Comingsoon.it)

Sanremo Giovani 2025 - annunciati i 46 candidati che parteciperanno alle selezioni finali : presenti diversi volti di Amici e X Factor - A spiccare sono in particolare Wax, secondo classificato della categoria canto di Amici 22 dietro Angelina Mango; Nahaze, ex allieva di Amici 23 eliminata ad un passo dal serale, ma non solo. Oltre a loro, torneranno sul palco Nicol, da Amici 21 e Martina Beltrami, che invece aveva preso parte ad Amici 19 insieme a Gaia Gozzi. (Isaechia.it)

Ai “Giovani Filarmonici Pontini” il compito di scovare giovani talenti per Casa Sanremo LiveBox 2025 : aperte le selezioni - Come iscriversi alle audizioni e masterclass Gli artisti interessati possono iscriversi alle audizioni o partecipare alle masterclass compilando il modulo disponibile sul sito dei Giovani Filarmonici Pontini. I Giovani Filarmonici Pontini sono stati scelti come partner ufficiali di Casa Sanremo LiveBox 2025 e sono pronti a selezionare artisti provenienti da tutta Italia per esibirsi ... (Dayitalianews.com)