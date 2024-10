Sport.quotidiano.net - Robur d’acciaio! Biancon alza il muro: "Con il Livorno massima attenzione"

(Di giovedì 17 ottobre 2024) No, non è una partita come le altre: è, come lo ha definito la Curva, "l’eterno derby". Ed è anche una sfida che, in ottica promozione, mette in palio punti pesanti. Domenica, al vecchio Rastrello, arriverà il. "Conosciamo l’importanza di questo incontro – ha detto il difensoreero Enrico(nella foto) –: siamo appaiati in testa alla classifica e sappiamo anche quanto la piazza ci tenga. Dovremo scendere in campo senza ansia o tensioni: dovremo affrontare la gara come tutte le altre, cercando di portarla dalla nostra parte, gestendo bene le emozioni. Sul valore degli avversari credo non ci siano dubbi: gli amaranto sono una squadra costruita bene, molto offensiva, con 13 reti realizzate che valgono il miglior attacco del girone. Dovremo fare molta, mi aspetto un bel confronto".