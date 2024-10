Più soldi in busta paga, formazione e sicurezza sul lavoro: Atm rinnova l'accordo di secondo livello (Di giovedì 17 ottobre 2024) Significativo rinnovo dell'accordo di secondo livello in ATM Spa. E' quanto comunicano Filt Cgil, Uil Trasporti e Ugl Autoferro soddisfatti per "l'importante traguardo" che "non solo migliorerà le condizioni di lavoro, ma contribuirà a creare un ambiente più sereno e produttivo"."E' il Messinatoday.it - Più soldi in busta paga, formazione e sicurezza sul lavoro: Atm rinnova l'accordo di secondo livello Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Significativo rinnovo dell'diin ATM Spa. E' quanto comunicano Filt Cgil, Uil Trasporti e Ugl Autoferro soddisfatti per "l'importante traguardo" che "non solo migliorerà le condizioni di, ma contribuirà a creare un ambiente più sereno e produttivo"."E' il

