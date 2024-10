Meteo Roma, le news sul clima di domani (Di giovedì 17 ottobre 2024) Meteo Roma per domani? Quali sono le previsioni Meteo che suggeriscono dagli esperti del settore? Ecco che cosa è previsto sul Meteo nella Capitale. Controlliamo come sempre i dati Meteo tramite l’ausilio fornito da ilMeteo.it Meteo Roma le news sul clima Venerdì 18 Ottobre: giornata prevalentemente piovosa con possibili rovesci temporaleschi alternati a schiarite, min 18°C, max 21°C. Nel dettaglio: probabile temporale al mattino, fenomeni temporaleschi e schiarite al pomeriggio, pioggia anche persistente alla sera. Durante la giornata di domani si registrerà una temperatura massima di 21°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 23 sarà di 18°C, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 3240m alle ore 23 e la quota neve minima sarà 2930m alle ore 8. .com - Meteo Roma, le news sul clima di domani Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024)per? Quali sono le previsioniche suggeriscono dagli esperti del settore? Ecco che cosa è previsto sulnella Capitale. Controlliamo come sempre i datitramite l’ausilio fornito da il.itlesulVenerdì 18 Ottobre: giornata prevalentemente piovosa con possibili rovesci temporaleschi alternati a schiarite, min 18°C, max 21°C. Nel dettaglio: probabile temporale al mattino, fenomeni temporaleschi e schiarite al pomeriggio, pioggia anche persistente alla sera. Durante la giornata disi registrerà una temperatura massima di 21°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 23 sarà di 18°C, lo quota più bassa dello zero termico si attesterà a 3240m alle ore 23 e la quota neve minima sarà 2930m alle ore 8.

Ancora forti temporali sulla Romagna : prorogata di 24 ore l’allerta meteo 'gialla' - Dalla mezzanotte di oggi, giovedì 17 ottobre, alla mezzanotte di domani, venerdì 18, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 141, per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è gialla e proroga di 24 ore... (Ravennatoday.it)

Previsioni meteo Roma e Lazio 17 ottobre : cielo nuvoloso e maltempo - tornano le piogge - Cielo nuvoloso e piogge nel pomeriggio nel Lazio: le temperature si abbassano ma rimangono comunque gradevoli, mentre i venti soffieranno moderati.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Meteo Roma del 16-10-2024 ore 19 : 15 - meteo nelle giornate in ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino molto intensamente in pianura sulla Liguria con locali più vicini sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio ancora locali piogge sul friuli-venezia sulle altre regioni in serata nuvolosità in graduale aumento a partire da nord ovest piogge sulle Alpi occidentali sulla Liguria al centro tempo instabile durante la ... (Romadailynews.it)