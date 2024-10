Manovra, Schlein a Meloni: “Leggi le tabelle, alla sanità il minimo storico” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Presidente Meloni, in tutto il mondo la spesa sanitaria si calcola sul Pil e non in valori assoluti. I numeri che ha pubblicato sui suoi social dimostrano che abbiamo ragione. Il Fondo sanitario nazionale in rapporto al Pil scenderà nel 2025 e nel 2026 al 6,05%. È il minimo storico degli ultimi 15 anni. Se ne rendono conto i 4,5 milioni di italiani che hanno rinunciato a curarsi perché non possono permetterselo. Le metto qui una pratica tabella così può rendersi conto anche lei, e finitela una volta per tutte con il gioco delle tre carte sulla salute degli italiani”. Lo scrive su Instagram la segretaria del Pd, Elly Schlein. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da elly Schlein (@ellyesse) Lapresse.it - Manovra, Schlein a Meloni: “Leggi le tabelle, alla sanità il minimo storico” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Presidente, in tutto il mondo la spesa sanitaria si calcola sul Pil e non in valori assoluti. I numeri che ha pubblicato sui suoi social dimostrano che abbiamo ragione. Il Fondo sanitario nazionale in rapporto al Pil scenderà nel 2025 e nel 2026 al 6,05%. È ildegli ultimi 15 anni. Se ne rendono conto i 4,5 milioni di italiani che hanno rinunciato a curarsi perché non possono permetterselo. Le metto qui una pratica tabella così può rendersi conto anche lei, e finitela una volta per tutte con il gioco delle tre carte sulla salute degli italiani”. Lo scrive su Instagram la segretaria del Pd, Elly. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da elly(@ellyesse)

