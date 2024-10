Luca era gay ma adesso è contro i gay: Barbareschi e la frase omofoba in Rai (ecco cosa ha detto) (Di giovedì 17 ottobre 2024) Luca Barbareschi sta per tornare in tv con il programma Se mi lasci non vale, un docu-reality sulla falsariga di Temptation Island (anche se l’attore ha precisato immediatamente che non c’è alcuna somiglianza con il programma di Canale 5). Durante la conferenza stampa della trasmissione, Barbareschi ha presentato le sette coppie che vi parteciperanno. Sette coppie eterosessuali. Sette coppie normali, come si è affrettato a sottolineare il conduttore. «Abbiamo scelto delle coppie classiche, forse un po’ banali C’è già tanto da capire nelle coppie normali che lascio ad altri, volentieri, fare dei programmi diversi. Mi piace essere un po’ più ecumenico nella logica donna-uomo»: queste le parole di Luca Barbareschi. Donnapop.it - Luca era gay ma adesso è contro i gay: Barbareschi e la frase omofoba in Rai (ecco cosa ha detto) Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)sta per tornare in tv con il programma Se mi lasci non vale, un docu-reality sulla falsariga di Temptation Island (anche se l’attore ha precisato immediatamente che non c’è alcuna somiglianza con il programma di Canale 5). Durante la conferenza stampa della trasmissione,ha presentato le sette coppie che vi parteciperanno. Sette coppie eterosessuali. Sette coppie normali, come si è affrettato a sottolineare il conduttore. «Abbiamo scelto delle coppie classiche, forse un po’ banali C’è già tanto da capire nelle coppie normali che lascio ad altri, volentieri, fare dei programmi diversi. Mi piace essere un po’ più ecumenico nella logica donna-uomo»: queste le parole di

