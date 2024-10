Leader Ue chiedono un nuova direttiva urgente sui rimpatri (Di giovedì 17 ottobre 2024) I Leader Ue chiedono alla Commissione europea di presentare "una nuova proposta legislativa con urgenza" sui rimpatri. "Il Consiglio europeo - si legge nelle conclusioni del vertice - chiede un'azione determinata a tutti i livelli per facilitare, aumentare e accelerare i rimpatri dall'Unione europea, utilizzando tutte le politiche, gli strumenti e i mezzi pertinenti dell'Ue, tra cui diplomazia, sviluppo, commercio e visti". "Dovrebbero inoltre essere considerate vie innovative per contrastare la migrazione irregolare, in linea con la legge Ue e internazionale", aggiungono i Leader. Quotidiano.net - Leader Ue chiedono un nuova direttiva urgente sui rimpatri Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) IUealla Commissione europea di presentare "unaproposta legislativa con urgenza" sui. "Il Consiglio europeo - si legge nelle conclusioni del vertice - chiede un'azione determinata a tutti i livelli per facilitare, aumentare e accelerare idall'Unione europea, utilizzando tutte le politiche, gli strumenti e i mezzi pertinenti dell'Ue, tra cui diplomazia, sviluppo, commercio e visti". "Dovrebbero inoltre essere considerate vie innovative per contrastare la migrazione irregolare, in linea con la legge Ue e internazionale", aggiungono i

