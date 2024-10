Gasparri alla Festa del Cinema di Roma: “Aprire con Berlinguer? In sintonia col tappeto rosso” – Video (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Aprire la 19ma edizione della Festa del Cinema di Roma con il film su Berlinguer? “Beh, il tappeto è rosso, direi che l’idea è in sintonia col red carpet”. Lo ha detto ieri all’Adnkronos il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, sul red carpet inaugurale della Festa del Cinema di Roma, che si è aperta con il film su Enrico Berlinguer diretto da Andrea Segre e interpretato da Elio Germano. L'articolo Gasparri alla Festa del Cinema di Roma: “Aprire con Berlinguer? In sintonia col tappeto rosso” – Video proviene da Daily Show Magazine. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) –la 19ma edizione delladeldicon il film su? “Beh, il, direi che l’idea è incol red carpet”. Lo ha detto ieri all’Adnkronos il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio, sul red carpet inaugurale delladeldi, che si è aperta con il film su Enricodiretto da Andrea Segre e interpretato da Elio Germano. L'articolodeldi: “con? Incol” –proviene da Daily Show Magazine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Ocean cleaner” vince il contest di Acea alla Festa del Cinema di Roma - ROMA (ITALPRESS) – “Ocean cleaner” ha vinto il Premio Speciale Gruppo ACEA per il miglior cortometraggio sul riuso delle risorse idriche, in concorso all’interno del contest “I mille volti dell’acqua”. f04/mgg/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo . Girato dal regista Davide Salucci racconta la storia poetica di un piccolo robot che fugge dalla piscina in cui lavora per andare a pulire ... (Unlimitednews.it)

Il miglior look del primo red carpe alla Festa del Cinema di Roma - (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images) The post Il miglior look del primo red carpe alla Festa del Cinema di Roma appeared first on Amica. . Elio Germano, protagonista del film Berlinguer, ha scelto un completo Emporio Armani con giacca in velluto. Il grande cinema torna nella Capitale: è ufficialmente iniziata la 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma. (Amica.it)

Laetitia Casta con il miglior look della Festa del Cinema di Roma - Niente gioielli e trucco ridotto al minimo: non servono effetti speciali per fare centro. Una menzione a parte (ben meritata) per la moda maschile sul primo red carpet. Col primo film arriva anche il primo red carpet, tutto in nero e argento. GUARDA LE FOTO Festa del Cinema di Roma: tutte le star sul red carpet Le star sul ... (Amica.it)