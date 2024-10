Dailymilan.it - Ex Milan, Andrea Conti: non ho retto la pressione di San Siro e…

(Di giovedì 17 ottobre 2024) L’ex difensore delha parlato del suo passato in rossonero affermando che non haladi San. Il motivo Vi ricordate, il promettente difensore che ilprelevò nel 2017 dall’Atalanta per ben 24 milioni di euro, convinto di aver fatto un grandissimo colpo di mercato, ma che poi si rivelò un enorme flop? Ecco, oggi il 30enne è svincolato e ha rilasciato un’intervista parlando del suo periodo in rossonero.ha spiegato che non haladi Sane ha sofferto tanto il passaggio in un club come il: “Non saprei dire cosa non abbia funzionato perché sono successe tante cose; il fatto di aver cambiato tanto non ha aiutato, poi ci sono state pressioni in più rispetto al solito, legate alle grosse spese sul mercato, che non siamo riusciti a reggere”.