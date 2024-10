Editoria, giornalisti askanews in sciopero: “Basta tagli costo lavoro” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “L’assemblea dei giornalisti di askanews all’unanimità ribadisce l’assoluta necessità del rispetto immediato dei patti in vigore e la totale indisponibilità della redazione a sostenere da sola il peso di qualunque risparmio volto a garantire un effettivo e ragionevole sviluppo futuro di askanews. L’assemblea giudica irricevibile e pericolosa per la sopravvivenza dell’agenzia la richiesta aziendale di taglio del costo del lavoro giornalistico, l’ennesima richiesta di denaro a fondo perduto a una redazione che da quasi 12 anni non vede uno stipendio intero e negli ultimi quattro anni di concordato ha evitato il fallimento dell’azienda sopportandone quasi interamente l’onere finanziario”. Così in un lungo comunicato l’assemblea dei giornalisti di askanews. Lapresse.it - Editoria, giornalisti askanews in sciopero: “Basta tagli costo lavoro” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “L’assemblea deidiall’unanimità ribadisce l’assoluta necessità del rispetto immediato dei patti in vigore e la totale indisponibilità della redazione a sostenere da sola il peso di qualunque risparmio volto a garantire un effettivo e ragionevole sviluppo futuro di. L’assemblea giudica irricevibile e pericolosa per la sopravvivenza dell’agenzia la richiesta aziendale dio deldelco, l’ennesima richiesta di denaro a fondo perduto a una redazione che da quasi 12 anni non vede uno stipendio intero e negli ultimi quattro anni di concordato ha evitato il fallimento dell’azienda sopportandone quasi interamente l’onere finanziario”. Così in un lungo comunicato l’assemblea deidi

