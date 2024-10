America’s Cup, Ineos si sblocca: New Zealand avanti 4-2 (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ineos vince entrambe le regate di oggi 16 ottobre all’America’s Cup e accorcia le distanze nella sfida con New Zealand, che ora conduce 4-2 nella finale al meglio dei 13 match race. La regata si decide nelle manovre di pre-partenza, quando New Zealand scende dal foil, probabilmente per un problema alla randa, Britannia parte regolarmente e prende un margine di vantaggio enorme, alla prima boa è di oltre 2 minuti. Alla fine Ineos arriverà al traguardo con 1’18” di vantaggio. Gli inglesi bruciano i rivali in partenza e restano avanti per tutta la regata con un margine di vantaggio minimo che riescono a conservare fino al traguardo, dove si presentano con 7? di vantaggio. Domani giornata di riposo, si torna in acqua venerdì con la settima e l’ottava regata. America’s Cup, Ineos si sblocca: New Zealand avanti 4-2 seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . .com - America’s Cup, Ineos si sblocca: New Zealand avanti 4-2 Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) –vince entrambe le regate di oggi 16 ottobre all’Cup e accorcia le distanze nella sfida con New, che ora conduce 4-2 nella finale al meglio dei 13 match race. La regata si decide nelle manovre di pre-partenza, quando Newscende dal foil, probabilmente per un problema alla randa, Britannia parte regolarmente e prende un margine di vantaggio enorme, alla prima boa è di oltre 2 minuti. Alla finearriverà al traguardo con 1’18” di vantaggio. Gli inglesi bruciano i rivali in partenza e restanoper tutta la regata con un margine di vantaggio minimo che riescono a conservare fino al traguardo, dove si presentano con 7? di vantaggio. Domani giornata di riposo, si torna in acqua venerdì con la settima e l’ottava regata.Cup,si: New4-2 seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : Ineos prova ad accorciare su New Zealand nella regata di recupero - Dopo l’annullamento di ieri il comitato di regata ha deciso di utilizzare uno dei due giorni di riposo per completare il quarto confronto tra le due finaliste. 10. Soltanto una leggera ma ininfluente sbavatura in strambata in gara-2, poi sono arrivate pennellate di tecnica e tattica disegnate dai timonieri Nathan Outteridge e Peter Burling. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA : impeccabile esordio per New Zealand nella finale con Ineos - 14:08 Partenza di race-1 prevista per le 14. 47. 15:04 Siamo a metà gara con i detentori del titolo che transitano al terzo gate con ben 36 secondi di margine sui britannici. 14:52 Partenza in totale separazione tra le due imbarcazioni. Gara-2 andrà in scena alle 15. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata della finalissima di America’s Cup 2024 tra Team New ... (Oasport.it)

Luna Rossa domina e vince contro Team New Zealand nella Louis Vuitton Cup - Anche se questa regata non assegnava punti, essendo contro il defender, la soddisfazione per Luna Rossa è enorme. Nella prima bolina e nella prima poppa, gli italiani hanno mantenuto un vantaggio di circa 200 metri su Team New Zealand, un margine che è aumentato nella seconda poppa grazie alla regolazione perfetta del volo da parte dei trimmer Molineris e Tesei. (Primacampania.it)