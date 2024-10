Moto contro autobus, gravissimo 34enne (Di mercoledì 16 ottobre 2024) San Giuliano Terme (Pisa), 16 ottobre 2024 – gravissimo incidente nella serata di martedì a San Giuliano Terme. Nell’incidente tra una Moto e un autobus un 34enne è rimasto ferito: ha riportato un politrauma ed è stato portato incosciente al pronto soccorso in codice rosso. Lanazione.it - Moto contro autobus, gravissimo 34enne Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) San Giuliano Terme (Pisa), 16 ottobre 2024 –incidente nella serata di martedì a San Giuliano Terme. Nell’incidente tra unae ununè rimasto ferito: ha riportato un politrauma ed è stato portato incosciente al pronto soccorso in codice rosso.

Drammatico scontro tra auto e moto : morto centauro 34enne - Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri la moto e un'auto si sono scontrate. Un uomo di 34 anni, originario del Veneto, è morto nel pomeriggio di venerdì 27 settembre in un incidente in località Cerreto, lungo via Perugia, la strada che unisce Passaggio di Bettona a Cannara. . Il. (Perugiatoday.it)

Casola di Terenzo - motociclista 34enne precipita in una scarpata e muore davanti ai suoi amici - Sul posto sono giunti i tecnici del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco, l’auto infermieristica di Fornovo, l’ambulanza di Calestano e l’elisoccorso di Eliparma. Nelle prossime ore, le autorità procederanno con ulteriori accertamenti per chiarire le cause dell’incidente e portare a termine le formalità necessarie. (Thesocialpost.it)

Precipita con la moto in una scarpata per decine di metri : muore 34enne - Nel pomeriggio di oggi, sabato 14 settembre, i tecnici del Soccorso Alpino dell'Appennino parmense sono stati chiamati ad intervenire, insieme ai. Cade in una scarpata in sella alla sua moto e muore. A perdere la vita oggi pomeriggio è stato un uomo di 34 anni, dopo un volo di decine di metri. (Parmatoday.it)