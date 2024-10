Don Matteo 14: chi sono le new entry? Tutti i nuovi personaggi della serie con Raoul Bova (Di mercoledì 16 ottobre 2024) I nuovi personaggi di Don Matteo 14 saranno motore di nuove storie ma anche una finestra sul misterioso passato di don Massimo, interpretato da Raoul Bova: ecco chi sono le new entry. Tutto pronto per Don Matteo 14, che si prepara a tornare su Rai 1 a partire da domani con nuove storie, nuove indagini e tanti nuovi personaggi. Se la scorsa stagione aveva subito uno scossone con l'arrivo di don Massimo al posto di don Matteo, e l'ingresso nel cast di Raoul Bova al posto di Terence Hill (che per fortuna non ha avuto conseguenze negative sul piano degli ascolti, rimasti saldamente sopra i 5 milioni di spettatori a puntata), anche la nuova non sarà da meno. I nuovi ingressi nel cast non soltanto porteranno nella serie nuove dinamiche, ma, in Movieplayer.it - Don Matteo 14: chi sono le new entry? Tutti i nuovi personaggi della serie con Raoul Bova Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Idi Don14 saranno motore di nuove storie ma anche una finestra sul misterioso passato di don Massimo, interpretato da: ecco chile new. Tutto pronto per Don14, che si prepara a tornare su Rai 1 a partire da domani con nuove storie, nuove indagini e tanti. Se la scorsa stagione aveva subito uno scossone con l'arrivo di don Massimo al posto di don, e l'ingresso nel cast dial posto di Terence Hill (che per fortuna non ha avuto conseguenze negative sul piano degli ascolti, rimasti saldamente sopra i 5 milioni di spettatori a puntata), anche la nuova non sarà da meno. Iingressi nel cast non soltanto porteranno nellanuove dinamiche, ma, in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Matteo Gabbia sarà il quinto capitano di stagione. Ma non sono troppi Fonseca? - Anche quest’anno i capitani sono stati quattro. Negli ultimi quattro anni i capitani del Milan sono stanti 10. Nazionale e possibile capitano Milan? È pronto Parole che sono arrivate alle orecchie di Paulo Fonseca pronto, dopo aver fatto fuori Pavlovic per far spazio al ragazzo di Busto Arsizio, ad affidargli una fascia che a Firenze era indossata da Theo Hernandez. (Dailymilan.it)

Colapesce e la colonna sonora di «Iddu» - il film su Matteo Messina Denaro : «Basta mitizzare la mafia» – L’intervista - Video 02 sito web 16-9 _ Intervista Colapesce Il tuo browser non supporta il tag iframe Un rapporto intimo quello di Lorenzo Urciullo, così all’anagrafe Colapesce, con il cinema: disciplina che ha già affrontato in prima persona (ancora insieme a Dimartino) come sceneggiatore, attore e, naturalmente, compositore della colonna sonora del film La primavera della mia vita, che gli è valso ... (Open.online)

Colapesce e la colonna sonora di «Iddu» - il film su Matteo Messina Denaro : «Basta mitizzare la mafia» – L’intervista - Io mi ricordo i morti ammazzati tutte le settimane, mi ricordo che spesso a tavola si parlava di mafia, del dramma che c’era in corso. Questa è una cosa molto pericolosa e secondo me l’arte in generale dovrebbe tenerne conto, specialmente in questo momento storico. È questo l’incipit di Iddu, film scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza con Elio Germano e Toni Servillo, presentato ... (Open.online)