Calciatore del Padova Michael Liguori condannato per stupro, la ragazza: "Avevo detto di no, è andato avanti lo stesso" (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Michael Liguori è il Calciatore del Padova condannato in primo grado per violenza sessuale aggravata, avvenuta nel 2018 ai danni di una 14enne di Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Liguori è stato condannato ad una pena di 3 anni e 4 mesi. Ora arrivano le prime scioccanti parole della sua vittima. Secondo la sentenza, la 14enne e una sua coetanea sarebbero state costrette a fare sesso da Michael Liguori e dal suo amico Andrea Perozzi.

Calcio Padova sotto accusa per la scelta controversa di schierare Liguori condannato per violenza - Infatti, l’impatto delle parole e dei gesti simbolici nel mondo dello sport può risultare determinante nella lotta contro il maschilismo e la violenza. Liguori è stato condannato in primo grado a una pena detentiva di tre anni e quattro mesi per violenza sessuale nei confronti di una ragazza minorenne. (Gaeta.it)

Polemiche a Padova : Liguori condannato per violenza sessuale - tifosi lo difendono e club lo schiera - The post Polemiche a Padova: Liguori condannato per violenza sessuale, tifosi lo difendono e club lo schiera appeared first on SportFace. . Lo deve fare la politica, lo può fare il mondo dello sport, in particolare se chiamato in causa direttamente”. Quello del calcio è un mondo che conosco perché ho avuto modo di frequentarlo parecchi anni fa da ex arbitra di calcio maschile. (Sportface.it)

Il Padova convoca Liguori condannato giovedì a tre anni per violenza sessuale su una 14enne - Giovedì la condanna, il sabato probabilmente in campo. Ha saltato un paio di allenamenti, pertanto ci sono delle valutazioni da fare per quanto riguarda un suo impiego dall’inizio o a partita in corso». Condannato per violenza sessuale ma regolarmente convocato dal Padova Il tribunale lo ha condannato. (Ilnapolista.it)