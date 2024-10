Bella vincita da 30 mila euro con il 10eLotto a Reggio Calabria (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La fortuna torna a bussare in riva allo Stretto. Una doppia vincita è stata registrata a Reggio Calabria e provincia grazie al 10eLotto.In città, come riporta Agipronews, sono stati vinti 30 mila euro con un "8 Oro" nell'estrazione abbinata a quella del Lotto di martedì 15 ottobre, e 10 mila Reggiotoday.it - Bella vincita da 30 mila euro con il 10eLotto a Reggio Calabria Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La fortuna torna a bussare in riva allo Stretto. Una doppiaè stata registrata ae provincia grazie al.In città, come riporta Agipronews, sono stati vinti 30con un "8 Oro" nell'estrazione abbinata a quella del Lotto di martedì 15 ottobre, e 10

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Biancavilla - vincita da 20mila euro realizzata al 10eLotto - Il concorso del 10eLotto, con estrazioni frequenti e importanti somme distribuite, segna una nuova vincita in provincia di Catania. La dea bendata questa volta ha fatto visita ad un cittadino di Biancavilla. Nel concorso di martedì 15 ottobre, un fortunato giocatore ha portato a casa ben 20mila... (Cataniatoday.it)

Lotto - mega vincita nel napoletano : premio da oltre 600mila euro - Inoltre, sono […] L'articolo Lotto, mega vincita nel napoletano: premio da oltre 600mila euro sembra essere il primo su Teleclubitalia. . San Sebastiano del Vesuvio, in provincia di Napoli, festeggia una grande vincita grazie al gioco del Lotto. 500 euro grazie alla combinazione 2-17-24-71 sulla ruota di Napoli. (Teleclubitalia.it)

“Ho vinto 500 euro!” ma erano 500mila : maxi vincita al bar Brown Sugar di Varese - È ancora emozionato Paolo Taverna, uno dei titolari, che racconta: "È entrato un uomo, un cliente mai visto, ha chiesto un tè e poi ha acquistato alcuni biglietti del Miliardario”. E poi è andato via, “Ci vediamo” ha detto. A quel punto il cliente sconosciuto, un uomo sui cinquant’anni, mai visto prima al bar di Masnago, chissà forse qualcuno arrivato a Varese per assistere alla Gran Fondo, in ... (Ilgiorno.it)