16enne accoltellato fuori scuola: la lite, poi l'aggressione cruenta (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Un grave episodio di violenza si è verificato oggi pomeriggio davanti al liceo Martino Filetico di Ferentino, in provincia di Frosinone, dove un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato durante una lite tra adolescenti. l'aggressione è avvenuta intorno alle 14, e la vittima è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale, anche se al momento non si conoscono esattamente le sue condizioni.Leggi anche: 15enne esce di casa dopo una lite con la pistola del padre: trovato morto in un casolare Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe nata per motivi banali, ma è rapidamente degenerata, culminando con uno dei ragazzi che ha estratto un coltello e colpito il 16enne. Dopo l'aggressione, il responsabile, un coetaneo, è fuggito e attualmente è ricercato dalle forze dell'ordine.

