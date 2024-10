Superenalotto, centrato un “6”: porta a casa il jackpot da 90 milioni di euro (Di martedì 15 ottobre 2024) centrato un ‘6’ nell’estrazione del Superenalotto di oggi da quasi 90 milioni di euro (89.221.270 euro). La vincita è stata realizzata in una tabaccheria a Riva del Garda, in provincia di Trento, indovinando la sestina 1, 23, 44, 45, 47, 60. Articolo in aggiornamento L'articolo Superenalotto, centrato un “6”: porta a casa il jackpot da 90 milioni di euro proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Superenalotto, centrato un “6”: porta a casa il jackpot da 90 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024)un ‘6’ nell’estrazione deldi oggi da quasi 90di(89.221.270). La vincita è stata realizzata in una tabaccheria a Riva del Garda, in provincia di Trento, indovinando la sestina 1, 23, 44, 45, 47, 60. Articolo in aggiornamento L'articoloun “6”:ilda 90diproviene da Il Fatto Quotidiano.

