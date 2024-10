Scoperta una discarica abusiva nel Parco Fluviale del Fiume Vara: Denunciato un imprenditore edile (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recentemente, un’importante operazione condotta dai finanzieri del Comando Provinciale della Spezia ha portato alla Scoperta di una discarica abusiva all’interno del Parco Fluviale del Fiume Vara. Questa operazione mette in luce problematiche ambientali significative e l’impegno della Guardia di Finanza nella tutela dell’ambiente. Gli agenti hanno rinvenuto, nei pressi dell’uscita autostradale di Ceparana, una consistente quantità di rifiuti, incluso eternit, che richiede una gestione adeguata per la sua potenziale pericolosità. Dettagli dell’intervento della Guardia di Finanza L’attività del Comando Provinciale della Spezia è stata mirata e approfondita, portando alla verifica di diverse segnalazioni riguardanti sversamenti illeciti di rifiuti. Gaeta.it - Scoperta una discarica abusiva nel Parco Fluviale del Fiume Vara: Denunciato un imprenditore edile Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Recentemente, un’importante operazione condotta dai finanzieri del Comando Provinciale della Spezia ha portato alladi unaall’interno deldel. Questa operazione mette in luce problematiche ambientali significative e l’impegno della Guardia di Finanza nella tutela dell’ambiente. Gli agenti hanno rinvenuto, nei pressi dell’uscita autostradale di Ceparana, una consistente quantità di rifiuti, incluso eternit, che richiede una gestione adeguata per la sua potenziale pericolosità. Dettagli dell’intervento della Guardia di Finanza L’attività del Comando Provinciale della Spezia è stata mirata e approfondita, portando alla verifica di diverse segnalazioni riguardanti sversamenti illeciti di rifiuti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scoperta in elicottero immensa discarica abusiva vicina al Po : sequestrati 31.000 metri quadrati di terreno - 000 metri quadrati di terreno “utilizzati come discarica abusiva”. . Caselle Landi (Lodi), 14 ottobre 2024 – Ispezioni via cielo della guardia di finanza, scoperti 31. I finanzieri hanno così individuato quattro aree, di circa 31. 000 metri quadrati complessivi, site in aperta pianura, a ridosso del bacino del fiume Po e del Parco Adda Sud, che stipavano cumuli di mezzi e arnesi da smaltire. (Ilgiorno.it)

Scoperta a Lodi maxi discarica abusiva - le immagini dall’elicottero - tvi/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo . LODI (ITALPRESS) – I Finanzieri di Lodi, a seguito di attività info-investigativa, condotta mediante plurimi sorvoli aerei e successivi accertamenti in loco, hanno sottoposto a sequestro quattro aree di circa 31. 000 mq a ridosso del bacino del Po, per molteplici violazioni al Testo Unico Ambientale. (Unlimitednews.it)

Terra dei fuochi - scoperta maxidiscarica abusiva con amianto - L’area è stata affidata in custodia giudiziale al sindaco di Villa Literno. Nell’area sequestrata sono in corso dei lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, affidati ad una società greca con sede operativa a Milano da una società committente che produce energia elettrica, anch’essa avente sede nel capoluogo lombardo, e che ha acquistato, è emerso dalle indagini, il diritto di ... (Anteprima24.it)