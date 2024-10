Sport.quotidiano.net - Notiziario. Montini ancora fuori per il Sestri Levante

(Di martedì 15 ottobre 2024) Nemmeno un giorno di riposo per l’Arezzo che già ieri era di nuovo in campo per preparare il prossimo impegno di campionato che coincide con la trasferta di, in programma venerdì sera alle 20.30. Lavoro di scarico per chi ha giocato contro il Rimini, seduta completa per tutti gli altri. In Liguria sarannoassenti, Damiani, Chierico e Righetti alle prese con i rispettivi infortuni. Per il primo, il ritorno in campo è atteso per la fine di ottobre. Anche l’ex Udinese spera di poter tornare disponibile nel giro di qualche settimana, mentre per gli altri due se ne riparlerà solo a novembre se non addirittura a dicembre.