Morta a 109 anni Mariarosa: l'Italia piange una grande donna (Di martedì 15 ottobre 2024) Mariarosa Tassone è Morta all'età di 109 anni. Era nata il 25 gennaio 1915 e il prossimo gennaio avrebbe compiuti 110 anni. La nonnina era amatissima in paese e ha sempre dimostrato di essere una donna indipendente. Due anni fa, aveva "svelato" il segreto della sua longevità. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Uomo investito e ucciso da un treno: caos sulla linea ferroviaria Leggi anche: Tremendo incidente in tangenziale, traffico bloccato Mariarosa Tassone è Morta a 109 anni, addio alla donna più longeva della Calabria La Calabria piange la morte di Mariarosa Tassone: era la donna più anziana della Calabria e tra le più longeve d'Italia. Mariarosa viveva al numero 3 di una palazzina situata a Spadola, centro delle Serre vibonesi. Ha vissuto due guerre e l'alluvione del 1935.

