L'autobus dell'università si ribalta in autostrada: strage di studenti (Di martedì 15 ottobre 2024) Un autobus che trasportava decine di studenti universitari si è schiantato in un autostrada nel nord-est dell'Egitto. L'incidente è avvenuto lunedì 14 ottobre: dopo il violento impatto il mezzo si è ribaltato su un fianco. Il bilancio, purtroppo provvisorio, è tragico: almeno 12 morti e 33 feriti Today.it - L'autobus dell'università si ribalta in autostrada: strage di studenti Leggi tutta la notizia su Today.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Unche trasportava decine diuniversitari si è schiantato in unnel nord-est'Egitto. L'incidente è avvenuto lunedì 14 ottobre: dopo il violento impatto il mezzo si èto su un fianco. Il bilancio, purtroppo provvisorio, è tragico: almeno 12 morti e 33 feriti

