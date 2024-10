Droga nascosta negli slip, arrestato 36enne (Di martedì 15 ottobre 2024) Comunicato Stampa Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti e dei furti in abitazione posta dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, quotidianamente Continua L'articolo Droga nascosta negli slip, arrestato 36enne proviene da Fremondoweb. Fremondoweb.com - Droga nascosta negli slip, arrestato 36enne Leggi tutta la notizia su Fremondoweb.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Comunicato Stampa Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti e dei furti in abitazione posta dai militari del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, quotidianamente Continua L'articoloproviene da Fremondoweb.

Polla - droga nascosta in auto : denunciato spacciatore - Durante un controllo dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, un cittadino tunisino è stato sorpreso a Polla con 40 grammi di hashish nascosti in auto. L’uomo, fermato appena uscito dallo svincolo dell’A2 del Mediterraneo, è stato sottoposto a perquisizione dai militari, che hanno... (Salernotoday.it)

Borgo San Lorenzo : tenta di fuggire dai carabinieri con la droga nascosta in auto. Arrestato - primi accertamenti hanno consentito di appurare che il conducente, di nazionalità marocchina, era alla guida dell’auto senza aver mai conseguito la patente, oltre ad essere visibilmente ubriaco L'articolo Borgo San Lorenzo: tenta di fuggire dai carabinieri con la droga nascosta in auto. . estato proviene. (Firenzepost.it)

Bomba nascosta in casa tra pistole e droga : arrestato un 28enne - Detenzione ai fini di spaccio, detenzione illegale di armi e munizioni, detenzione abusiva di armi da guerra e ricettazione. Sono i reati per i quali i poliziotti hanno arrestato e portato in carcere un 28enne. Nascondeva in casa un ordigno rudimentale.Continua a leggere . (Fanpage.it)