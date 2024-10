Unifil, il portavoce Tenenti: “Non abbiamo alcuna intenzione di ritirarci. Non esiste una soluzione militare al conflitto ma solo diplomatica” (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Noi restiamo, perché è importante che ci sia una presenza internazionale imparziale sul terreno. Le nostre attività al momento sono sicuramente molto limitate in quanto i bombardamenti sono continui. Siamo stati anche attaccati nei giorni passati dall’esercito israeliano in alcune posizioni e questa sicuramente è una seria violazione del diritto internazionale. Comunque riusciamo a monitorare ugualmente alcune zone con grandi difficoltà, anche se siamo all’interno delle basi”. Sono le parole pronunciate ai microfoni della trasmissione Nessun luogo è lontano, su Radio24, dal portavoce della missione Unifil in Libano, Andrea Tenenti, che ribadisce: “La cosa più importante al momento è l’assistenza alla popolazione civile. abbiamo migliaia di persone che sono ancora bloccate nei vari villaggi e che hanno bisogno di beni di prima necessità. Ilfattoquotidiano.it - Unifil, il portavoce Tenenti: “Non abbiamo alcuna intenzione di ritirarci. Non esiste una soluzione militare al conflitto ma solo diplomatica” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Noi restiamo, perché è importante che ci sia una presenza internazionale imparziale sul terreno. Le nostre attività al momento sono sicuramente molto limitate in quanto i bombardamenti sono continui. Siamo stati anche attaccati nei giorni passati dall’esercito israeliano in alcune posizioni e questa sicuramente è una seria violazione del diritto internazionale. Comunque riusciamo a monitorare ugualmente alcune zone con grandi difficoltà, anche se siamo all’interno delle basi”. Sono le parole pronunciate ai microfoni della trasmissione Nessun luogo è lontano, su Radio24, daldella missionein Libano, Andrea, che ribadisce: “La cosa più importante al momento è l’assistenza alla popolazione civile.migliaia di persone che sono ancora bloccate nei vari villaggi e che hanno bisogno di beni di prima necessità.

