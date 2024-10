La sanatoria per le partite Iva costa almeno 5mila euro, il calcolo nel cassetto fiscale (Di lunedì 14 ottobre 2024) Per poter aderire alla sanatoria inclusa nel concordato preventivo biennale, le partite Iva dovranno versare una cifra minima di 5mila euro. A partire dal 14 ottobre sono disponibili, sui cassetti fiscali dei contribuenti, le stime di Sogei per accedere a questa misura, ma nessuna di esse sarà inferiore a questa cifra. Anche un contribuente con una pagella fiscale perfetta, infatti, dovrà pagare almeno 1.000 euro all’anno per accedere al condono delle irregolarità fiscali tra il 2018 e il 2022. Sommati gli importi per tutti i 5 anni fiscali, si arriva a 5mila euro, anche se probabilmente per molte partite Iva la cifra sarà significativamente maggiore. Il calcolo della sanatoria per il concordato biennale A partire da lunedì 14 ottobre è disponibile, sul cassetto fiscale di ogni partita Iva, il calcolo del costo per aderire alla sanatoria legata al concordato preventivo biennale. Quifinanza.it - La sanatoria per le partite Iva costa almeno 5mila euro, il calcolo nel cassetto fiscale Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Per poter aderire allainclusa nel concordato preventivo biennale, leIva dovranno versare una cifra minima di. A partire dal 14 ottobre sono disponibili, sui cassetti fiscali dei contribuenti, le stime di Sogei per accedere a questa misura, ma nessuna di esse sarà inferiore a questa cifra. Anche un contribuente con una pagellaperfetta, infatti, dovrà pagare1.000all’anno per accedere al condono delle irregolarità fiscali tra il 2018 e il 2022. Sommati gli importi per tutti i 5 anni fiscali, si arriva a, anche se probabilmente per molteIva la cifra sarà significativamente maggiore. Ildellaper il concordato biennale A partire da lunedì 14 ottobre è disponibile, suldi ogni partita Iva, ildel costo per aderire allalegata al concordato preventivo biennale.

