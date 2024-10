Here, Tom Hanks nel trailer italiano del nuovo film di Robert Zemeckis (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ennesimo tour de force tecnico di Robert Zemeckis, Here con Tom Hanks e Robin Wright racconta la storia di una famiglia nei decenni, in una sola inquadratura fissa! Al cinema nel gennaio 2025. Comingsoon.it - Here, Tom Hanks nel trailer italiano del nuovo film di Robert Zemeckis Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ennesimo tour de force tecnico dicon Tome Robin Wright racconta la storia di una famiglia nei decenni, in una sola inquadratura fissa! Al cinema nel gennaio 2025.

Here : anticipata ulteriormente la data di uscita del prossimo film di Robert Zemeckis e Tom Hanks - Precedentemente la Sony aveva assegnato al titolo, della durata di 104 minuti, la data del 15 novembre. Non si sa ancora nulla dei festival autunnali ai quali dovrebbe partecipare. Il film di Zemeckis è un'impresa rischiosa, poiché è stato girato da un unico punto di vista, senza movimenti o zoom, attraverso una narrazione che si estende per secoli. (Movieplayer.it)

Modifiche alla Data di Uscita di Here di Robert Zemeckis con Tom Hanks - La storia abbraccia secoli, mostrando i drastici cambiamenti che il tempo può portare. Robin Wright interpreta Margaret, la fidanzata e successivamente moglie di Richard. Una particolarità del film è che la telecamera non si muove mai, mantenendo la narrazione in un unico luogo, il che aggiunge una dimensione drammatica e innovativa alla storia. (Mistermovie.it)