Dona la spesa raccolti 400 chili di alimenti per le famiglie in difficoltà assistite dalla Caritas

Si è svolta sabato scorso l'iniziativa "Dona la spesa", organizzata da Coop Alleanza 3.0. Davanti ai diversi punti vendita Coop, centinaia di volontari appartenenti a organizzazioni locali hanno raccolto beni di prima necessità per sostenere chi si trova in difficoltà. Anche la Caritas diocesana

