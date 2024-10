Conte valuta Neres: lo ha provato più volte al posto di Kvara (Di lunedì 14 ottobre 2024) Corriere dello Sport – Conte valuta Neres: lo ha provato più volte al posto di Kvara L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’impiego di L'articolo Conte valuta Neres: lo ha provato più volte al posto di Kvara proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Conte valuta Neres: lo ha provato più volte al posto di Kvara Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Corriere dello Sport –: lo hapiùaldiL’edizione odierna del quotidiano, hal’attenzione sull’impiego di L'articolo: lo hapiùaldiproviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Di Canio : “Conte? Basta parlare di decimo posto o di biciclette! Non deve vincere - ma può arrivare fra le prime” - Il Mattino – Di Canio: “Conte? Basta parlare di decimo posto o di biciclette! Non deve vincere, ma può arrivare fra le prime” Paolo Di … L'articolo Di Canio: “Conte? Basta parlare di decimo posto o di biciclette! Non deve vincere, ma può arrivare fra le prime” proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Barcellona - Flick : «CONTENTO del PRIMO posto - sull’infortunio di Carvajal dico QUESTO» - Le parole di Hans Flick, allenatore del Barcellona, dopo il primo posto in Liga conquistato dalla formazione blaugrana. Tutti i dettagli Hans Flick ha parlato in conferenza stampa dopo l’ultima vittoria del Barcellona sull’Alavés che ha regalato ai blaugrana il primo posto in Liga. Apprezzo davvero quello che […]. (Calcionews24.com)

Differenze tra Conte e Spalletti? Anguissa messo alle strette in diretta - cos’ha risposto - Anguissa parla ai microfoni di Sky Sport – La Presse – spazionapoli. Frank Zambo Anguissa, grande protagonista della vittoria del Napoli sul Como per 3-1, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in merito al match e non solo. Penso che sia bello lavorare con entrambi”. Infine, Anguissa si è soffermato anche sul paragone tra Spalletti e Conte, i due tecnici capaci di ... (Spazionapoli.it)