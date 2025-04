Contributo 2025 per le colonie feline

2025 per la richiesta di Contributo per le colonie feline per l'anno 2025 destinata ai referenti delle colonie feline autorizzate sul territorio.I referenti interessati possono scaricare il modulo in allegato e inviarlo. Ilpescara.it - Contributo 2025 per le colonie feline Leggi su Ilpescara.it Il comune di Pescara ha pubblicato la determina dirigenziale R.G. n. 527/per la richiesta diper leper l'annodestinata ai referenti delleautorizzate sul territorio.I referenti interessati possono scaricare il modulo in allegato e inviarlo.

Ne parlano su altre fonti Contributo 2025 per le colonie feline. Linee guida per l’erogazione di contributi ordinari 2025 – Tutela Animali. Nuova convenzione tra il Comune di Venaria Reale e l’E.N.P.A. per la tutela delle colonie feline. Cura e benessere delle colonie feline: il 29 marzo incontro per volontari e aspiranti. Associazioni protezionistiche per la cura delle colonie feline: da oggi è possibile fare richiesta di contributo. Colonie feline, il contributo del Comune all’associazione ‘A coda alta’.

Lo riporta olbia.it: Randagismo, dopo mesi ricominciano le sterilizzazioni delle colonie feline, poi di nuovo lo stop - Il progetto e... Olbia. Domani, mercoledì 10 aprile 2025, per la prima volta la sede di UniOlbia in via Porto Romano 8 ospiterà le sessioni di laurea del Dipartimento di Scienze Economiche e Azi ...

Lo riporta telenord.it: Genova, gatti: una ventina di nuove 'casette' per gli ospiti delle colonie feline - Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutti", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie ...

Scrive msn.com: Cibo per i gatti delle colonie feline: la consegna al canile municipale - Arezzo, 11 aprile 2025 – Sono disponibili a l canile municipale, per le 283 custodi delle colonie feline censite nel territorio comunale, le porzioni di cibo per i gatti ospitati. Ciascuna, può ...