Lanotiziagiornale.it - “Il 2 per cento alla Nato è solo un inizio”. Il ministro Crosetto insiste sulla politica di riarmo

“Servono più risorseDifesa. Il 2 perun”. Lo afferma ildella Difesa Guidoin una intervistaStampa che gli chiede: Lei, da prima di Trump, batte sul tasto del famoso due persulle spese militari. Ora Trump chiede agli europei il cinque per. Impensabile?“Lo faTrump” risponde il. “Siccome – aggiunge – non investite da 20 anni, per raggiungere il livello adeguato investite al cinque per. Razionalmente non fa una piega, ma per il bilancio delle nostre nazioni è impensabile. I Paesi europei non possono toccare welfare e conquiste sociali. Ciò detto, in questo contesto, il due pernon è più un punto di arrivo da tempo, madi partenza. Ma questo èun target economico. Il mio impegno irrinunciabile è garantire la difesa di questo Paese, indipendentemente da quelche accade”.