Caso Sangiuliano-Boccia, carabinieri al ministero Cultura: acquisiti documenti (Di lunedì 14 ottobre 2024) I carabinieri del nucleo Investigativo di Roma si sono recati al ministero della Cultura per acquisire documentazione relativa alla vicenda che coinvolge l'ex ministro Gennaro Sangiuliano e l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia. Gli inquirenti, secondo quanto apprende ll'Ansa da diverse fonti, sono stati ricevuti dal ministro Alessandro Giuli che ha assicurato ''massima collaborazione'' per la consegna degli atti richiesti.

Indagini Boccia-Sangiuliano - carabinieri si presentano al ministero della Cultura : cosa hanno chiesto - Due carabinieri del Nucleo investigativo di Roma si sono presentati al ministero della Cultura e sono stati ricevuti dal ministro Giuli. I militari avrebbero chiesto informazioni e documenti sul caso che riguarda l'ex ministro Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Caso Sangiuliano Boccia - rimosso il capo di gabinetto del ministro della Cultura - E pare sia stato proprio Gilioli a esprimere dubbi sul curriculum di Boccia e sul rischio di conflitti d’interesse legati alle sue precedenti esperienze. Il ministro rivela a un membro della maggioranza di aver appreso di “fatti molto gravi”. Altre voci indicano che potrebbe essere stato ascoltato dai magistrati nei giorni scorsi riguardo a una consulenza non andata a buon fine per Boccia, ma non ... (Thesocialpost.it)

Caso Sangiuliano-Boccia - rimosso il capo di gabinetto del ministero della Cultura - Quest’ultima precedentemente era a capo della segreteria. La decisione, ufficializzata con una nota dal ministero, era nell’aria e segue l’addio di Narda Frisoni. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha «revocato l’incarico di capo di gabinetto al consigliere Francesco Gilioli». Secondo Repubblica, nel mirino ci sarebbero il portavoce Andrea Petrella e il consigliere diplomatico Clemente ... (Lettera43.it)