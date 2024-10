Lanazione.it - BambinoPiù torna in Emilia per aiutare le zone alluvionate. E cerca volontari

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Pistoia, 14 ottobre 2024 – L’associazioneha risposto presente al grido di aiuto delle popolazionidell’Romagna. Isi sono messi immediatamente in moto per prestare soccorso alle persone che hanno perso tutto, ancora una volta. Raccolta di bene di prima necessità e consegna diretta nei centri per per le persone vittime dell’alluvione sono state le operazioni svolte da. "Nel maggio 2023 abbiamo trascorso più di un mese nellecolpite dall’alluvione inRomagna – dice il presidente dell’associazione Alessandro Benedetto – ed è stato davvero triste, a distanza di un anno, vedere le stesse persone che abbiamo conosciuto e aiutato sprofondare nella disperazione, dopo aver di nuovo perso tutto".