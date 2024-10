Audi Q6 Sportback e-tron, il Suv-coupé elettrico esordisce al Salone di Parigi – FOTO (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo aver presentato la Q6 a trazione elettrica a marzo corso, trong>Audi trong> approfitta del palcoscenico del Salone di Parigi per togliere i veli alla Q6 trong>Sportback trong> e-tron, caratterizzata da linee da Suv-coupé. All’atto pratico, a far differire i due modelli è prevalentemente il design della coda, più slanciato sulla trong>Sportback trong>; il che porta in dote un’altezza complessiva ridotta di 3,7 cm rispetto alla Q6. Lunga 4,77 metri, l’ultima delle e-tron – così sono denominate le vetture dei quattro anelli a trazione elettrica – ripropone la plancia “Digital Stage” vista sulle trong>Audi trong> di ultimissima generazione e che ospita i tre schermi dedicati alla strumentazione (da 11,9”), all’infotainment (14,5”) e al passeggero (10,9”); a cui si aggiunge l’head-up display con realtà aumentata. Generoso il bagagliaio, che ha una capacità che oscilla fra 511 e 1. Ilfattoquotidiano.it - Audi Q6 Sportback e-tron, il Suv-coupé elettrico esordisce al Salone di Parigi – FOTO Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo aver presentato la Q6 a trazione elettrica a marzo corso,trong> approfitta del palcoscenico deldiper togliere i veli alla Q6trong> e-, caratterizzata da linee da Suv-. All’atto pratico, a far differire i due modelli è prevalentemente il design della coda, più slanciato sullatrong>; il che porta in dote un’altezza complessiva ridotta di 3,7 cm rispetto alla Q6. Lunga 4,77 metri, l’ultima delle e-– così sono denominate le vetture dei quattro anelli a trazione elettrica – ripropone la plancia “Digital Stage” vista sulletrong> di ultimissima generazione e che ospita i tre schermi dedicati alla strumentazione (da 11,9”), all’infotainment (14,5”) e al passeggero (10,9”); a cui si aggiunge l’head-up display con realtà aumentata. Generoso il bagagliaio, che ha una capacità che oscilla fra 511 e 1.

