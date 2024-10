A Milano c’è un nuovo murale che “mangia” lo smog (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nella sua interezza appare come un insieme di macchie di colore, ma la particolarità del nuovo murale realizzato sulla recinzione della “Cittadella degli archivi” di via Gregorovius a Milano sono le tinte. I colori utilizzati, infatti, sono capaci?di?disgregare in modo naturale i principali Milanotoday.it - A Milano c’è un nuovo murale che “mangia” lo smog Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nella sua interezza appare come un insieme di macchie di colore, ma la particolarità delrealizzato sulla recinzione della “Cittadella degli archivi” di via Gregorovius asono le tinte. I colori utilizzati, infatti, sono capaci?di?disgregare in modo naturale i principali

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuovo stadio Milano - Linus : «Vi spiego perché Inter e Milan stanno prendendo tempo» - Il volto Radio Deejay ha spiegato il motivo dell’infinto standby delle due società circa la costruzione del nuovo impianto Linus, direttore artistico di Radio Deejay, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha affrontato il tema stadio nuovo stadio con Inter e Milan che a suo dire stanno temporeggiando per un motivo ben chiaro. (Calcionews24.com)

Donna di 96 anni in una casa popolare con muffa e acqua a Milano : “Vergogna - mi hanno promesso nuovo alloggio” - Dopo un anno con il letto in cucina nella casa inagibile del Comune di Milano, c'è finalmente un nuovo appartamento per la signora Emilia: la sua storia a Fanpage.it.Continua a leggere . (Fanpage.it)

LIVE Olimpia Milano-Parigi 63-71 - Eurolega basket in DIRETTA : l’attacco di Messina perde slancio - parigini di nuovo sul +8 a 5? - 20. 65-71 Torna in campo Shields e torna uomo solo al comando: penetrazione bestiale del numero 31. 1? Shields si butta dentro e pesca il fallo di Hayes: due liberi per l’esterno biancorosso. 25-21 2/2 per Causeur. Shields si prende un fallo ma non segna: solo due liberi per lui. Allenata da Tiago Splitter, centro dei San Antonio Spurs campioni NBA del 2014, la squadra transalpina non sembra ... (Oasport.it)