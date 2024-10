Luciano e Fortunata, uniti per sempre dall’amore. Il marito muore di crepacuore nel giorno del funerale della moglie (Di domenica 13 ottobre 2024) Sondali (Sondrio) – “uniti con amore sulla terra e ora in cielo vivono nella luce di Dio e nel cuore dei loro cari”. La frase scelta per il manifesto funebre ben sintetizza che cos’erano Fortunata Genovese e Luciano Fontana l’una per l’altro e viceversa. Una coppia inseparabile, talmente unita che a una manciata di ore dall’attacco cardiaco che s’è portato via all’improvviso Fortunata, 80 anni, il marito non ha retto al dolore. Ieri mattina, giorno in cui si sarebbero dovuti celebrare i funerali della moglie, Luciano, 76 anni, è stato trovato senza vita nel suo letto. Adagiato su un fianco, una mano sulla guancia, quasi ad asciugarsi le ultime lacrime. “Si può davvero dire che sia morto di crepacuore – dice il parroco di Sondalo don Mario Bagiolo – l’ho visto venerdì, era disperato per la perdita della sua amatissima Fortunata. Ilgiorno.it - Luciano e Fortunata, uniti per sempre dall’amore. Il marito muore di crepacuore nel giorno del funerale della moglie Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Sondali (Sondrio) – “con amore sulla terra e ora in cielo vivono nella luce di Dio e nel cuore dei loro cari”. La frase scelta per il manifesto funebre ben sintetizza che cos’eranoGenovese eFontana l’una per l’altro e viceversa. Una coppia inseparabile, talmente unita che a una manciata di ore dall’attacco cardiaco che s’è portato via all’improvviso, 80 anni, ilnon ha retto al dolore. Ieri mattina,in cui si sarebbero dovuti celebrare i funerali, 76 anni, è stato trovato senza vita nel suo letto. Adagiato su un fianco, una mano sulla guancia, quasi ad asciugarsi le ultime lacrime. “Si può davvero dire che sia morto di– dice il parroco di Sondalo don Mario Bagiolo – l’ho visto venerdì, era disperato per la perditasua amatissima

