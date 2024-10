La finale Sinner-Djokovic apre una domenica di grande sport (Di domenica 13 ottobre 2024) Sinner-Djokovic: la sfida che vale il trofeo dell’ATP Shanghai 2024 è più di uno scontro tra due campionissimi. Da una parte della rete, infatti, l’italiano che occupa attualmente la prima posizione della classifica ATP, dall’altra il serbo, attuale numero 4, che è stato il padrone indiscusso del tennis mondiale per più di un decennio. Con il successo su Tomas Machac per 6-4, 7-5, Jannik ha conquistato la finale e la certezza di chiudere il 2024 da re del tennis. Alcaraz, infatti, ora secondo, non ha chance di riprenderlo proprio a causa della sconfitta subita dal ceco ai quarti di finale di questo torneo. Dove vedere Jannik Sinner vs Novak Djokovic oggi al Masters 1000 di Shanghai in streaming La finalissima dell'ATP di Shanghai tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, in programma oggi 12 ottobre non prima delle 10. Gqitalia.it - La finale Sinner-Djokovic apre una domenica di grande sport Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024): la sfida che vale il trofeo dell’ATP Shanghai 2024 è più di uno scontro tra due campionissimi. Da una parte della rete, infatti, l’italiano che occupa attualmente la prima posizione della classifica ATP, dall’altra il serbo, attuale numero 4, che è stato il padrone indiscusso del tennis mondiale per più di un decennio. Con il successo su Tomas Machac per 6-4, 7-5, Jannik ha conquistato lae la certezza di chiudere il 2024 da re del tennis. Alcaraz, infatti, ora secondo, non ha chance di riprenderlo proprio a causa della sconfitta subita dal ceco ai quarti didi questo torneo. Dove vedere Jannikvs Novakoggi al Masters 1000 di Shanghai in streaming La finalissima dell'ATP di Shanghai tra Jannike Novak, in programma oggi 12 ottobre non prima delle 10.

