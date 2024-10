Volley Bergamo 1991 di scena domenica a Busto Arsizio. Lutto per Virginia Adriano (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo la vittoria all’esordio stagionale contro la neopromossa Perugia, il Volley Bergamo 1991 torna in campo nella seconda giornata del campionato di Serie A1. Una partenza perfetta, 0-3, a cui dare seguito contro un’avversaria ostica, affrontata anche durante la prestagione. L’appuntamento sarà domenica 13 ottobre, alle 17, in casa della Eurotek Uyba Busto Arsizio, che ha iniziato il campionato perdendo 3-0 sul campo più difficile della Serie A, quello dei pluri-campioni in carica dell’Imoco Conegliano. Il gruppo di coach Carlo Parisi non attraversa un momento facile, visto il grave Lutto ha colpito la famiglia di Bergamo: è improvvisamente mancato Fabrizio Adriano, papà di Virginia. La notizia è arrivata ieri a scuotere la squadra e la società, che in un comunicato annunciano come “si stringono ora intorno a Virginia e alla sua famiglia”. Bergamonews.it - Volley Bergamo 1991 di scena domenica a Busto Arsizio. Lutto per Virginia Adriano Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo la vittoria all’esordio stagionale contro la neopromossa Perugia, iltorna in campo nella seconda giornata del campionato di Serie A1. Una partenza perfetta, 0-3, a cui dare seguito contro un’avversaria ostica, affrontata anche durante la prestagione. L’appuntamento sarà13 ottobre, alle 17, in casa della Eurotek Uyba, che ha iniziato il campionato perdendo 3-0 sul campo più difficile della Serie A, quello dei pluri-campioni in carica dell’Imoco Conegliano. Il gruppo di coach Carlo Parisi non attraversa un momento facile, visto il graveha colpito la famiglia di: è improvvisamente mancato Fabrizio, papà di. La notizia è arrivata ieri a scuotere la squadra e la società, che in un comunicato annunciano come “si stringono ora intorno ae alla sua famiglia”.

