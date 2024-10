Sport.quotidiano.net - Pogacar è immenso, poker al Giro di Lombardia: eguagliato Coppi. L'ordine d'arrivo

(Di sabato 12 ottobre 2024) Como, 12 ottobre 2024 – Ildi2024 propone 255 chilometri da Bergamo a Como, sede d'comunque nonostante la modifica in extremis di parte del tracciato a causa dell'esondazione del lago. Qualcosa cambia, ma quello che non cambia è il copione: Tadejfa il bello e il cattivo tempo di tutte le corse e ormai da stabilire c'è solo il chilometro in cui il neo campione iridato scatta. Nell'ultima Classica Monumento della stagione lo sloveno parte a 48,5 km dal traguardo ed è un'azione come sempre inesorabile che porta aldi vittorie di fila nella Classica delle Foglie Morte che era riuscito solo a Fausto