Obama oscura Kamala: il voto diventa una questione di razza, “Se sei nero, No You Can’t” (Di sabato 12 ottobre 2024) Pittsburgh, giovedì. Quella che doveva essere una tappa di sostegno alla candidatura di Kamala Harris si è trasformata nell’ennesimo show personale di Barack Obama. L’ex presidente, con il suo innegabile magnetismo ingannatorio, ha spostato il dibattito politico su un terreno pericoloso: la razza. La sua presenza sul palco, invece di potenziare il messaggio della Harris, ha di fatto oscurato la vicepresidente, trasformando la corsa alla Casa Bianca in una polarizzazione tra bianchi e neri. E così, il «Yes We Can» si è trasformato ora in un «If You Are Black, No You Can’t», riferito al voto per Donald Trump. Tradimento culturale: Barack Obama accusa agli afroamericani Obama stavolta ha voluto puntare il dito contro gli afroamericani che non hanno mostrato lo stesso entusiasmo per la donna in corsa, accusandoli di tradire il loro stesso sangue. Secoloditalia.it - Obama oscura Kamala: il voto diventa una questione di razza, “Se sei nero, No You Can’t” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Pittsburgh, giovedì. Quella che doveva essere una tappa di sostegno alla candidatura diHarris si è trasformata nell’ennesimo show personale di Barack. L’ex presidente, con il suo innegabile magnetismo ingannatorio, ha spostato il dibattito politico su un terreno pericoloso: la. La sua presenza sul palco, invece di potenziare il messaggio della Harris, ha di fattoto la vicepresidente, trasformando la corsa alla Casa Bianca in una polarizzazione tra bianchi e neri. E così, il «Yes We Can» si è trasformato ora in un «If You Are Black, No You», riferito alper Donald Trump. Tradimento culturale: Barackaccusa agli afroamericanistavolta ha voluto puntare il dito contro gli afroamericani che non hanno mostrato lo stesso entusiasmo per la donna in corsa, accusandoli di tradire il loro stesso sangue.

